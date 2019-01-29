被綁雪地動不了！7月大浪浪獲救「激動嗚咽哭」：我真的好害怕...

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美國密蘇里州聖路易市的動物救援團體「Stray Rescue of St. Louis」日前在路邊發現一隻流浪狗，牠被困在雪地裡不停顫抖。當救援者慢慢靠近小狗，牠卻嗚咽慘叫了起來、哭得聲嘶力竭，感覺非常害怕。該團體把這段影片PO上網後，網友看了都非常難過，影片中牠的哭聲和求救模樣也令人相當心疼。

據「DKN.TV」報導，影片中可以看到當時地上積滿了厚厚的雪，天氣非常寒冷，即使穿著暖和的衣服也有可能會感冒，何況是這隻光溜溜不知道被困在雪地裡多久的小狗，救援人員多娜（Donna）發現牠時，就立刻下車查看，當多娜慢慢接近，才發現小狗被用一條短繩子繫在旁邊的桿子上，身體完全無法動彈，此外，牠的身上還有明顯的瘀血和傷口。

▼浪浪不知道被困在雪地多久。（圖／翻攝自Facebook／Stray Rescue of St. Louis）

▼眼神充滿無助。（圖／翻攝自Facebook／Stray Rescue of St. Louis）

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小狗看到多娜出現時，從一開始絕望的表情，到後來不停嚎叫哭喊著，情緒相當激動，身體也止不住的顫抖，好像是害怕又要被傷害，又好像是看到救命恩人一樣，痛苦又無助的模樣讓多娜相當不捨。當多娜將牠牽離電線桿，小狗還是嗚咽哭叫著，像是在說，「我真的好害怕...」，直到把牠抱上車，牠的心情才終於慢慢穩定。影片中也可以看到，上車後的小狗搖著尾巴，不知道是不是在感謝多娜救了牠一命。

「Stray Rescue of St. Louis」後來將這隻小狗命名為「Weezer」，牠是個小男生，據推測，目前只有7個月大。該團對也在Facebook上寫道，「這隻可憐的小狗完全讓我們心碎，牠非常恐懼，不停的顫抖和吠叫著，現在我們正在前往獸醫去處理狗狗身上的傷口。感謝上帝，讓牠沒有繼續受困在雪地裡，現在我們處於緊急模式，希望大家能捐款。」

這個影片一發布後，讓網友不禁紅了眼眶，紛紛留言，「謝謝你們救了這個寶貴的生命...」、「我真的不明白人類怎麼這麼殘忍」、「牠的吠叫聲令人心碎」、「看到牠後來搖尾巴真的好心疼」。

▲Weezer胸口的傷口 。（圖／翻攝自Facebook／Stray Rescue of St. Louis）

