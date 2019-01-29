差點削到頭！　列車進站...帽T男站「月台邊緣」危險後空翻

▲男子的影片在網路上引來批評。（圖／翻攝自Instagram／raphoubl）

國際中心／綜合報導

法國巴黎一地鐵站列車即將進站時，一名穿著帽T的男子突然在月台邊緣作出危險後空翻，頭只差一點就會被車撞到，驚險畫面嚇壞在場其他乘客，還有人忍不住發出尖叫，男子雖然平安無事，但將影片放在網路上後，白目行為仍引來許多民眾砲轟。

24歲男子拉斐爾(Raphaël Bourgeat-lami)，其實是一名跑酷達人，從14歲開始便一直在從事相關訓練，近來常在各種危險地方挑戰「極限後空翻」行動，並將影像分享在Instagram上，這次因為在列車即將進站前進行挑戰，意外讓他成為話題人物。

拉斐爾表示，在進行任何危險挑戰前，其實他都會先進行多次測試，以確保最後成果能夠百分百成功，「這是個人的心理挑戰，我在沒有火車的情況下進行了好幾次，成功做出20個完美後空翻。」雖然自豪挑戰成功，但網路上卻有許多網友怒轟他的行為「白目」、「你不是在挑戰，而是影響別人」、「如果我是駕駛，一定不會欣賞你的行為」。

對於網友批評，拉斐爾表示，他很抱歉他的行為嚇到了大家，畫面雖然看起來很危險，但其實事前他已進行過無數次的練習，「我不認為我是在冒生命危險，我已經訓練了10年，覺得自己有足夠的能力做到，才會去進行挑戰」，反而希望大眾能夠學習打開自己的心，不要什麼事情都害怕。