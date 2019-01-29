房間翻出「啪啪片」！15歲少女想「自己來」竟發現主角是父母

▲匿名網友因為好奇心卻得到了一輩子的陰影。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



國際中心／綜合報導

一名女網友日前在「MamaMia」上匿名發文，透露自己15歲時某天獨自在家，因為太無聊，在好奇心作祟之下，開始在家中探險、挖寶，結果在父母房間找到了「神秘性愛片」，當她播放到最後才發現主角竟然是自己的父母，嚇得她當場尖叫。

據「Social News Daily」報導，這名女網友回憶自己15歲的故事，她表示那時個還是看VHS錄影帶的時代。當天因為生病在家中休息，由於太無聊，於是等全家人都出門後，她偷偷溜進父母房間想「挖寶」。首先她在房間裡發現了一隻按摩棒，還有一本色情書，最後她找到藏在角落的「色情VHS錄影帶」，由於上頭沒有寫上任何文字，於是她隨便選了三卷想趁家人不在偷偷「DIY」。

女網友提到，當時她拿的前兩卷都是很無趣的片子，當她看到第三卷，發現畫面有些陰暗，一個光溜溜的男人在鏡頭前走來走去，後面有一個看起來「很熟悉」的沙發，上面坐著一個裸體女人。然後她試圖按下快轉鍵，想快點進入重點時，看到男子走向鏡頭，而且非常眼熟。

當她仔細一看，發現這名男子竟然是自己的父親，而剛剛坐在沙發上的女人就是自己的母親，她發現真相後嚇得當場尖叫，並按下停止按鈕，整個人接近崩潰。接下來的幾周裡，她也完全無法正眼直視父母，花了大把時間才逼迫自己忘記這件事。

如今30歲的她，再次回想起這段回憶，決定發文和大家分享，最後她還寫了自己的經驗告訴大家，「如果你在性愛影片中，發現影片中的沙發看起來就像你家的沙發，擺設和自己家裡非常相似，那我建議你先做好心理準備，因為你將要看到一些沉重的東西。」