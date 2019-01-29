自閉女遭護理人員性侵染愛滋　「犯案時間10年」還有5女受害

▲英國也傳出女病患遭護理中心人員性侵的駭人消息。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州近來才發生女植物人慘遭護理中心人員性侵，甚至在去年底產下一子的駭人事件，英國倫敦一間私人護理院近來也傳出，一名女性自閉患者長期遭護理人員性侵，感染愛滋病毒的不幸消息。

倫敦北部布倫特(Brent)一間私人護理醫院傳出，夜班工作人員性侵女性自閉患者的醜聞，50多歲受害人凱西（Cassie，化名）因為患有自閉症，缺乏同意性行為的心智能力，2016年她突然昏倒後，被緊急送到蓋伊醫院(Guy's Hospital)醫治，意外被發現感染愛滋疾病。

凱西的母親表示，女兒從小就在護理中心居住，但約2007年開始，突然出現長皮疹、失去胃口等健康狀況，「凱西從2015年開始生病，但是沒有人知道原因，然後有一天她突然病倒，再也無法起床」，後來驗出愛滋，她懷疑是夜班工作人員所為。

警方調查發現，除了凱西以外，自2006年至2016年間，該間護理中心還有另外5名居住在那的女子也是受害人，但是做案時間長達10年，也缺乏明確的嫌疑人，在證據不足的情況下，難以進行起訴，案件最後在2017年3月宣布結案。

布倫特委員會為了避免再有類似情況，未來將不准民眾在家中設置私人護理中心，凱西與其他可能受害的5名病患，目前已被移居至新的護理中心，並對凱西與她的家人表示最深的歉意，承諾將持續追蹤他們的最新狀況。