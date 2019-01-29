坦尚尼亞10童遭綁架殘殺「生殖器牙齒全消失」　最小死者僅7歲

▲ 政府官員指出，最年輕的受害者只有7歲。圖為坦尚尼亞警方。（示意圖／達志影像／美聯社，與本案無關）

國際中心／綜合報導

坦尚尼亞西南部城鎮恩瓊貝（Njombe）去年12月發生大宗兒童綁架失蹤案，當局直到上周才尋獲10具兒童遺體。只不過，死者被發現時，多數人的生殖器遭切除、牙齒被拔掉。官員研判，此案應該與巫術有關，因為當地巫醫要求人們用人體器官來進行相關儀式。

CNN報導，被綁架的孩子自12月以來陸續傳出失蹤的消息，父母紛紛向政府單位通報，當局隨後也展開搜索行動。

衛生部副部長Faustine Ndugulile提到，死者年紀偏小，最年輕的受害者只有7歲，儘管當局想要找出兇嫌，但有必要教育當地民眾，避免類似狀況再度發生。

事實上，坦尚尼亞是全世界白化症發病率最高的國家之一，大約每1500人當中就有1人患病。但國際特赦組織（Amnesty International）表示，當地人們仍缺乏相關知識教育，白化症患者經常遭到殺害，且器官、骨骸都被拿去轉賣給巫醫製成「魔法藥水」。

不過，Faustine Ndugulile認為，此案與白化症謀殺案無關，但「他們只是孩子，不應該得到如此對待。」