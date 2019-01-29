停車位遭搶！中年華裔男怒下車　爬進另一台車狂毆駕駛

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

加拿大溫哥華兩名華裔男子26日中午時分，疑似因為爭奪停車位起衝突，一名中年男子在等待一車位空出後，正想要倒車入停車格，沒想到一輛由一名年輕男子所駕駛的車輛，卻早一步駛進車位，造成這起紛爭；兩人不僅互相責罵，還拳腳相向，整件事情在警察到場介入後，才得以平息。

根據外媒報導，這起事件發生在溫哥華東一街（East 1st Avenue），從旁人錄下的影片中可看見，涉案的兩人皆為華裔男子，一名說著廣東話中年男子正跟另一名說中文的年輕男性吵架，疑似是因為中年男在該處等待車位很久一段時間了，好不容易有空位，但卻遭到年輕男子的車輛捷足先登，早一步駛入停車格，兩人因而吵架，更造成其中一分受輕傷。

兩人不僅出言相罵，中年男子更多次揮拳向對方打去，更擠到車內對年輕駕駛一頓狂毆，一旁民眾看了趕緊報警，請警方前來協助；影片當中並未拍攝到警察前來的畫面，但是兩人的紛爭在警方介入後，才順利解決。據悉，鬧事的兩人並未被逮捕，整件案子仍在調查當中。

報導中指出，這並非該處第一次發生這樣的情況，因為該停車場平常車流量就多，周末更繁忙，雖然有向停車場所屬的商場多次投訴，但卻沒有人要裡會，常常造成來停車的人吵架。