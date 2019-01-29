美中貿易談判3大結局　彭博：川普接受最終協議機率僅50%

▲中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

中國國務院副總理劉鶴將在30、31日率團與美方進行新一輪貿易談判。不過就在談判前夕，美國司法部門起訴華為、孟晚舟共23項罪名，替即將到來的貿易談判增添困難度。此輪談判美方希望將中國的經濟模式做「結構性」變化，並進一步開放國內市場。離3月1日的貿易休兵期限僅剩1個月，若談判失敗，美國將調漲2000億美元中國商品的關稅稅率，從現在的10%提高到25%。

美方談判代表團成員將由貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）率領，成員包含財政部長梅努欽（Steven Mnuchin） 、商務部長羅斯（Wilbur Ross） 、白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow） 以及貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro） 。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問賴恩施（William Reinsch）認為，本周不會宣布最終協議，但各方代表有可能向各自元首提出一系列建議方案，「每個人想法都有分歧，尤其無法預測美國總統川普的想法，他接受最終協議的機率可能只有一半。」

《彭博》報導指出，此次談判結果會朝達成初步協議或延長休兵、突破性進展、談判破局等3個方向發展。

達成初步協議或延長休兵期限

即便劉鶴與賴海哲達成協議，仍須向兩國元首匯報，且根據過去經驗，劉鶴與賴海哲並不會向外界透露協議細節。模糊的官方聲明成為公開協議細節的最佳工具，如上月北京會談後，美中就各自發表聲明。如果計劃舉行另一輪談判，表示雙方認為可在3月1日前達成協議，或是延長關稅休戰。

突破性進展

若中國代表團提出更具野心的經濟改革建議，就有可能說服鷹派代表賴海哲。但是對於這個世界第2大的經濟體來說，要完全改變遊戲規則非常困難，前美國財政部官員雷文哲（David Loevinger）說，「美國希望對中國公司的治理方式做大幅度的改變，可是非常困難。」

談判破局

要知道談判破局的方式很簡單，就是雙方安靜的結束談判後，川普立刻在推特上開炮，表示對談判結果失望之類的。川普對談判結果出爾反爾早有先例，去年5月中方同意增加採購美國農產品和能源，並承認保護智慧財產權的重要性，但川普幾天後就推翻這個說法，讓談判回到原點。

此輪談判的結果，很大一部分取決於美方鷹派代表，如何回應中方所提出來的條件。雷文哲表示，從去年到現在，權力的平衡已逐漸轉向美國鷹派．現在無法預測美國會對什麼樣的條件點頭。