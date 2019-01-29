14大學生合照「直角翻轉」見超驚悚真相！18萬人直呼：神照片

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瑞士瓦萊州大專院校「HES-SO」有14名大學生揪團去爬阿爾卑斯山，一行人克服萬難爬上山脈後，決定來張大合照紀念。這張照片乍看之下很正常，但是如果把整張照片「直角翻轉」後會發現超驚人真相，讓網友們全都忍不住驚呼「神照片！」

▲如果把照片向右旋轉90度會發現驚人真相。（圖／翻攝自Facebook／Hes-so Valais Wallis，下同）



據《每日郵報》報導，這群人爬到阿爾卑斯山一處2473公尺的山峰時留下了合照，仔細看會發現照片中14人腰上都綁著繩索，而且後面的山竟然是直向的位於照片左邊，原來把照片向右旋轉90度後一切就真相大白，他們竟然是「垂直站在山壁上」，前排的4位學生甚至還直挺挺的坐在板凳上，看起來像是沒有重力。他們爬上阿爾卑斯山並留下超狂合照的過程被拍成影片，至今已超過18萬觀看次數。

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▲原來這群人是垂直站在山壁上。



這14名學生在出發前還經過準備，學校讓他們在4層樓高的建築物牆面練習，直到達成標準後才正式出發，經過「飛岩走壁」的訓練後，每個人在拍這張合照時，才能面帶微笑看起來一派輕鬆。

事實上，這14名學生已經不是第一次挑戰極限照片，2017年他們還拍攝過高難度的滑雪上學特技。

▼學生們利用滑雪板、繩索勇闖阿爾卑斯山峰。

