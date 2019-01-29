狼醫「下藥+催眠」拍不雅照20年控制10女　自封皇帝爽玩後宮

▲馬來西亞某醫師疑似透過催眠與下迷幻藥等手法，控制多名女子，把自家當「後宮」。（圖／記者黃克翔攝）



國際中心／綜合報導

馬來西亞一名脊骨神經科醫師被爆出透過催眠與下藥等手段，20年來洗腦超過10名女子做他的「姓奴」，不但逼迫對方要稱呼他為「皇上」，把受害女子當作是自己的後宮擺布，還拍下這些無辜女性的不雅照作為勒索的籌碼。據悉，這些受到蠱惑的女子竟願意變賣所有財物，只為了交上血汗錢供醫師花用。

根據《中國報》報導，這名醫師手法多元，除了會在自己工作的治療中心鎖定病患或是病患家屬外，也會透過社交軟體搭訕女子，等到有所深交後，就會拿出「神水」控制對方。據了解，目前仍有3名女子甘願作為該名醫師的「靈魂伴侶」，3人年紀約在30至50歲之間，自從認識醫師後，便辭掉原有工作、與丈夫離婚，全都跑到治療中心工作，晚上更隨著醫師一起回家。

現年39歲的程小姐表示，她的一名好朋友在12年前結識該名醫師後，便將身上所有貴重物品都拿去變賣，還經常向身邊好友借錢，只為了供其花用。另一名34歲的男性則透露，親姊姊多年前因為母親脊椎疼痛到該名醫師的治療中心治療，因而結識醫師，進而被「下藥誘拐」。

此外，這名醫師會要求這些女性稱他為「皇帝」，還會下藥或催眠，趁著對方精神恍惚之際，拍下裸露的不雅照片，等到對方清醒再以此逼迫對方息事寧人。據了解，受害女性包含皇室成員、前主持人、電視台高層等，不計其數。受害女子們的家屬發現醫師的惡行後，雖然都已報警並踢爆其下藥、催眠等行徑，但是受害女子卻都不願意提告並出面作證。