同名同姓同歲！她含淚同意「全身浮腫」腦死弟拔管　解剖才知是路人

▲鮑威爾以為弟弟病死，沒想到躺在棺材裡的竟然是別家兒子。（圖／翻攝自臉書）



國際中心／綜合報導

美國紐約一名40歲男子威廉斯（Freddy Clarence Williams）2018年7月因在家中濫用藥物，被送往布朗克斯的聖巴納巴醫院，入院後情況危急最終腦死，必須依靠儀器才能生存。院方隨後按照威廉斯身上的身分證件，確認年齡與姓名，通知其家屬到院同意拔管，沒想到院方竟然通知到另一名同名同姓同歲男子的家屬，讓這名腦死患者最後在陌生人的同意與道別下，離開人世。

根據《每日郵報》報導，威廉斯2018年7月15日被送往聖巴納巴醫院後，院方眼看情況危急，就按照威廉斯身上的身分證件核對資料通知家屬到院。怎知醫院卻沒有確認威廉斯的社會保險碼，失誤將他與另一名同名同姓且相同年紀的「威廉斯」搞混，並通知另一位威廉斯家屬到院。

據了解，腦死的威廉斯全名為佛萊迪．克拉倫斯．威廉斯（Freddy Clarence Williams），而另一位威廉斯全名為佛萊德里克．威廉斯（Frederick Williams），小名也是佛萊迪，兩人年紀也相同，疑似是因此才會發生認錯人的情形。

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▲鮑威爾已向醫院提告，希望能藉此討回公道。（圖／示意圖／取自免費圖Pixabay）



佛萊德里克．威廉斯的姊姊鮑威爾（Shirell Powell）到醫院後，威廉斯早已插管且全身浮腫，無法辨識長相，而看到「弟弟」如此痛苦的躺在病床上，當下也不疑有他，難過的聯絡各地親戚到醫院看威廉斯的最後一面。而過程中，威廉斯的一位姊妹曾經認為，躺在床上的人身形太過「浮腫」，不像威廉斯，但鮑威爾則覺得，威廉斯因病全身腫脹，才會有身形較胖的錯覺。

威廉斯因情況嚴重最後仍在同月29日，在「家屬」的同意下拔除儀器。威廉斯死亡後，院方安排解剖，相關單位比對身分資料後才赫然發現，死者根本就不是鮑威爾的弟弟，鮑威爾的弟弟因為同月1日犯罪被捕，一直被警方拘留中，才會失去聯繫。

在種種的巧合與醫院的疏失下，鮑威爾莫名其妙的同意拔除陌生人的生命維持器，深深的愧疚感導致她長期失眠。鮑威爾曾經向院方要求提供死者的個人資料，讓她可以向真正的家屬解釋整個事發經過，但卻被醫院以病患隱私為由拒絕。鮑威爾最後氣得控告聖巴納巴醫院醫療疏失，整件事才因此曝了光。