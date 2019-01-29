最怕搭飛機！老爸緊握「43歲笑臉娃」飛7hrs探望女兒　10萬人激推

▲ 柔伊5歲時做娃娃給爸爸。43年過去，父親仍帶著娃娃搭飛機。（圖／翻攝自Reddit）

國際中心／綜合報導

美國一名男子非常害怕搭飛機，他的女兒在5歲那年親手幫他做了一個布娃娃，讓他能在高空飛行旅途期間有個依靠。自此之後，他每次搭飛機都會帶著娃娃，迄今度過43個年頭，「我相信魔法，沒有什麼能比得上『愛』所創造出來的魔力。」

BBC報導，詹姆斯葛拉修（James Grashow）和女兒柔伊（Zoe）感情非常好，柔伊從小在爸爸的工作室玩耍長大，期間親手做了許多小物。只不過，他非常害怕搭飛機，因此推掉了許多好機會。多年前，葛拉修必須飛往古巴，他便帶上柔伊親手做的娃娃上飛機，並緊緊抓著它。

值得一提的是，葛拉修的這個習慣到現在仍然沒有改變。2000年，柔伊搬家到加州洛杉磯；換句話說，住在康乃狄克州（Connecticut）的葛拉修必須飛7小時，才能看到女兒和孫子們。

請繼續往下閱讀...

▲ 柔伊和父親的感情非常好。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

「這個娃娃已經43歲了」，柔伊在美國論壇Reddit發文提到，娃娃過去曾經不小心一度被弄丟，甚至被扔進洗衣機，所幸最後都有成功救回來，現在娃娃的狀態還是保持得很好，「媽媽剛剛傳給我這張照片，他準備要來探望我了。」

英國布里斯托大學（University of Bristol）心理學教授布魯斯胡德（Bruce Hood）表示，大多數的人們都能在特定物品找到情感上的安慰，特別是珍愛之人所送的禮物，「當我們和他人建立重要的感情關係時，我們也會重視對方所送的紀念品。」

這篇文章受到大批網友熱議，並留言分享「老爸們」帶著小孩送的玩具出差遠行的各種趣事。但也有網友提到，他的爸爸跟柔伊的父親很不一樣，沒有這麼多愁善感，「我6歲那年，我做了一條鱷魚送給爸爸，還幫它上色，但他在第2天就把它丟了。」