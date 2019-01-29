交往4週就懷孕！巨乳妹18歲打工愛上51歲阿伯　父女戀成人生勝利組

▲聖茲愛上大她33歲的柯納，相信兩人就是真愛。（圖／取自Isabella Sainz IG，下同）



國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州的一名20歲女子伊莎貝拉．聖茲（Isabella Sainz）不但愛上年紀大她整整33歲的「阿伯」喬瑟夫．柯納（Joseph Conner），更在正式交往4週後就宣布懷孕，柯納也馬上置房供聖茲安心養胎。儘管聖茲比科納的大兒子還要小14歲，但兩人依然愛得高調，更在隔年再度壞上第二胎。

根據《鏡報》報導，聖茲18歲時正準備報考護校，因此到由柯納擔任教練的長曲棍球俱樂部工作，希望取得相關工作經驗，對考試才有所幫助。聖茲透露，兩人事實上不算一見鍾情，第一次看到柯納時，她只覺得對方「很自大」，沒想到之後與柯納深談有關人生規劃、家庭等話題時，發現柯茲是一個值得依靠、託付終身好男人，先前所感受到的傲慢，只是他面對球隊時的專業表現，因此對他著迷。

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聖茲與柯納是在2016年底正式交往，沒想到兩人才交往4週，聖茲就發現自己懷孕了，而當時已經51歲的柯納得知消息，馬上在邁阿密購入了一棟房子供聖茲與未來的小孩住。兩人的愛越來越濃烈，生下第一個女兒的5個月後，聖茲又懷上了第二胎。

聖茲表示，雖然現在的生活與一開始的規劃有了很大的不同，但是即使沒有念大學，而是選擇當媽媽，也沒有什麼不好。她相信，即便偶爾出門在外還是會被誤認為「父女」，但年齡不會成為她與柯納的絆腳石，她唯一擔心的只是柯納會因為健康問題比她還早離開人世。柯納在2018年4月向聖茲求婚，而育有兩名女兒的他們目前也正在計劃夢想般的婚禮。

除了與聖茲生的2個女兒，柯納還另外育有3個兒子與1個女兒，分別是34歲的約瑟夫、24歲的傑森、21歲的賈斯汀以及23歲的傑葵琳。柯納說，三個兒子都已經做好接受新繼母的心理準備，唯獨女兒還需要一點時間。另外，他也澄清，愛上聖茲的原因絕對不是因為她的年紀，而是因為受到她成熟的處事態度與個性吸引。