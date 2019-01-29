7歲童遭4隻流浪狗圍著咬　全身八成皮膚布滿血紅牙印

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國際中心／綜合報導

泰國南部攀牙府（Changwat Phangnga）一名7歲男童27日突然遭流浪狗群攻擊，導致全身有八成的皮膚受創，其中四肢和臉部傷勢最為嚴重，幾乎布滿紅色的血洞，幸好經過手術治療暫時保住一命，目前仍在醫院觀察當中。而引起爭議的4隻流浪狗也已經被當地官員派人捕捉。

綜合泰國媒體報導，當時男童獨自一人在外頭玩耍，沒想到卻突然遭4隻流浪狗攻擊，他無法抵抗只能哭著大叫，有鄰居聽聞求救聲出來一探究竟，這才將狗狗趕跑，並趕緊將他送到醫院。

▲泰國媒體起初報導男童遭10隻流浪狗圍攻，後來修正為4隻。（示意圖／達志影像，與本文提到的流浪犬無關）

不過，醫護人員初步清理傷口後，發現男童全身上下幾乎有八成的皮膚受創，尤其四肢和臉部到處都是血紅色咬痕，於是緊急轉送往普吉府的醫院，幸好經過手術治療目前暫時沒有生命危險，但還是要住院觀察是否有出現傷口感染等症狀。

男童的父親無奈表示，近年來村子裡的流浪狗變得很多，有些還具有攻擊性，希望有關單位能幫忙處理，以免又有孩童受傷。而當地官員事後已派人將4隻流浪狗抓起來，並安置到鄰近的動物收容所，至於要如何處理流浪動物與民眾間的衝突，則還需要再進行討論。