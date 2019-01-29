美石油制裁逼馬杜洛退位　先付款至帳戶再離港

▲委內瑞拉的能源產業由國營的PDVSA控制。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）推翻現任總統馬杜洛，川普政府28日宣布針對委內瑞拉石油公司（又稱PDVSA）進行制裁，美國企業可以繼續向委內瑞拉購買石油，但後者的售油所得須存放至受限帳戶內。美國財政部長梅努欽表示，制裁將防止該國石油收入落於馬杜洛手中，直到PDVSA控制權轉移給繼任政府，才會取消制裁。

根據CNBC報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）指出，委內瑞拉的能源產業由國營的PDVSA控制，長期以來一直遭到官員及商人作為貪腐工具，「制裁PDVSA是為加速控制權的轉移，或之後藉由民主選舉而生的政府，這個政府必須採取具體且有意義的行動打擊貪腐。」

為了減少對人道主義援助的傷害，財政部外國資產控制辦公室頒發許可證，授權企業在有限時間內，繼續與PDVSA進行部分交易與活動，歐洲與加勒比海地區的企業也取得許可證，便於有秩序的減少與委內瑞拉的業務往來。

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▲白宮安全顧問波頓。（圖／路透）

白宮安全顧問波頓（John Bolton）表示，「我們會持續揭露馬杜洛等人的腐敗，今天的行動確保他們不再能掠奪委內瑞拉人民的資產。」制裁措施將避免70億美元（約新台幣2176億元）的資產被馬杜洛所掌控，並使之損失超過110億美元收益。

佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）發布聲明說，馬杜洛與其黨羽利用PDVSA收買軍方，「但石油屬於委國人民，PDVSA出口石油所得的資金，將藉由合法憲政政府歸還給人民。」

《路透社》據消息人士指出，應對美國的制裁措施，PDVSA要求在當地等候載運油的客戶必須預先付款，否則拿不到油或船隻無法離開，「如果沒有預先付款，他們不允許Valero、Citgo和Chevron等美國石油公司的油船離開委內瑞拉的港口。」