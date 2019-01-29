女子突遭「架起」載走！這個地方「隨機擄人」當新娘　男性：很浪漫的傳統

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



國際中心／綜合報導

「綁架新娘」這個習俗從俄羅斯中世紀時期十分盛行，許多年輕女性在街上走著，很有可能就會突然被一群男性架走，丟進車裡帶走，然後被強迫成為他人的妻子。近來一名南奧塞提亞女子瑪麗亞（Maria Pliyeva）將相關事件的影片上傳到社群網路，希望大家正視類似事件，因為做出這樣舉動的男子並不會被警方逮捕；而這個影片被廣傳後，引起相當大的迴響，不過瑪麗亞卻遭到當地人大力抨擊，只因她擁有想要消除這種習俗的想法。

綜合外媒報導，在瑪麗亞上傳的影片中，其中一個片段拍攝地點在弗拉季高加索（Vladikavkaz），一名身穿白色大衣的女子跟朋友走在路上，突然就被兩三個衝出來的男子架起丟進車內，女子不斷掙扎尖叫，但卻沒有任何作用，一旁的朋友想救援也束手無策，場面相當荒唐。

另一個場面同樣也是在同一個地區，一名男子在商場外面抓住一名年輕女性，等待一輛轎車到達之後，再將女子抬進車內。瑪麗亞將這些影片上傳之後，遭受相當大的抨擊，只因為她試圖消除這種恐怖的「傳統」，有網友聲稱，南奧塞提亞人已經失去了所有的傳統，如果拒絕了「綁架新娘」這個習俗，南奧塞提亞人就跟俄羅斯人一樣沒有差別。（註：南奧塞提亞在蘇聯時期屬於喬治亞的自治州，並於1990年代宣布獨立，但是尚未被聯合國跟國際上大多數國家承認）

報導中指出，這個令人感到震驚的影片被釋出後，網路上出現一個新的請願，要求南奧塞提亞用更嚴厲的法律，來打擊綁架新娘這樣「野蠻和不尊重」的行為；這樣的行為很有可能會導致性虐待和所謂的「合法性侵」狀況出現，一旦這些遭綁女性被迫嫁給另一名陌生男子後，傳統社會是不允許該名女子回到原生家庭，特別是如果女子被迫發生性行為之後。

▼請願網站。（圖／翻攝自www.change.org）

不過當地警察常常對這種狀況是而不見，因為男性們聲稱這樣的綁架新娘是一件「浪漫的事」，儘管有些新郎跟可能跟新娘從來沒見過面。一名在18歲時被強行帶走的少女表示，這是中世紀的傳統，她自行從遭綁架的情況中逃走後，不但沒有得到安慰，還反被家人責備、不接受。

在前蘇聯南部地區普遍存有「綁架新娘」的傳統，反對者稱，根據現行法律，這樣做的男性很少受罰，目前南奧塞提亞政府也尚未對請願做出回應。