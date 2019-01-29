生病買樂透！貨車司機獨贏92億元「爽瘋睡不著」：直接退休了

▲貨車司機獨得92億獎金。（圖／翻攝自nydaily）

記者錢玉紘／綜合報導

幸運來了想擋都擋不住！住在美國紐約布魯克林的貨車司機強森（Dave Johnson）日前抱病去上班，當時身上只剩下5美元，他就拿這筆錢去買了樂透，沒想到真的獨得2.98億美元（約新台幣92億元），他興奮直喊「我發財啦」，並且立刻辭職準備退休去。



56歲的強森來自牙買加，他是一間食品公司的送貨司機，育有3名子女，過去15年間，每天都5點半就開始工作。去年聖誕節過後，他雖然生病了，但仍想出門工作，他到布魯克林的辦公室上班，之後經過平時買樂透的加油站，順手花了5美元買了一張Powerball彩券。

隔天，他因為生病太嚴重，甚至請假沒去上班。樂透開獎後，他同事打電話說有人在那間加油站中獎了，「我當時告訴他，別鬧了，不可能是我，我沒有這種運氣」。因此他也沒特別注意，過了兩天後才去店內對獎，沒想到自己真的是那個幸運兒，一人獨得2.98億美元。

這是紐約史上第二高的樂透獎金，強森表示，當下他只能一直大喊「我的天啊」，之後回到自己的車上，把音樂開到最大聲，一路奔回家，「我當時太開心了，吃不下飯也睡不著覺」。

贏得這筆意外之財之後，強森表示要立即辭職，開啟退休生活，還要在布魯克林買一間更大的房子給家人住，並將自己的代步工具換成一直想要的紅色保時捷，接著再請一個專業團隊來管好自己的錢，「雖然這份工作薪水不錯，但是非常辛苦，現在我終於可以辭職了」。據報導，若是扣掉稅之後，強森可以贏得1.14億美元（約台幣35億元）。