美企表現差！輝達「收入估少5億」股價暴跌13%　道瓊大瀉208點

▲多支晶片股、科技股下跌，帶動美股下滑。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯邦政府剛宣布重啟三周，但大型美國企業業績不佳，帶動美股下跌，道瓊指數在28日開低走低，盤中一度大洩413點，收在24528點，下跌208點或0.84%；標普指數收在2,643點，微跌20點或0.79%；納斯達克指數報7085點，下跌79點或1.11%。

美股三大指數在經過12月的慘跌之後，上周終於有了起色，但今日幾間美國企業表現不佳，帶動下滑。半導體公司輝達（Nvidia）把去年第4季的收入預測從27億美元調降到22億美元，帶動該公司股價全日大跌13.82%。輝達提到，由於整體宏觀經濟狀況惡化，尤其是在中國，影響到了遊戲的圖像處理器的需求。



也因此，美國晶片股收盤時幾乎都下跌，超微半導體（AMD）下跌7.98%，美光科技、安森美半導體都跌超過2%，甚至連累科技股，亞馬遜和蘋果分別下跌1.96%和0.93%，臉書跌逾1%。

另外，重型機械生產商開拓重工(Caterpillar)公布去年第4季財報，每股僅賺2.55美元，差過預期的2.99美元，讓其股票大瀉9.13%。該公司同樣表示，因為中國的需求減低，讓亞太地區的銷售量大幅減少。



歐洲股市方面，由於市場對中美貿易談判仍有不確定的緊張感，讓歐洲主要股市收黑，倫敦FTSE 100指數下挫62.12點或0.91%，收6747.10點；法蘭克福DAX 30指數下跌71.48點或0.63%，以11210.31作收；巴黎CAC 40指數跌37.24點或0.76%，收4888.58點。