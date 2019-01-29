教宗看見台灣了！　21歲高雄青年70萬人前披國旗上台奉酒水哭了

▲來自五大洲青年代表全球青年、包括王思偉向教宗奉獻酒水，5人都激動落淚。（圖／翻攝「Magis青年中心」臉書粉絲團）

國際中心／綜合報導

讓教宗看見台灣！來自高雄的21歲青年王思偉披上「青天白日滿地紅」國旗，向在巴拿馬舉行大型彌撒的天主教教宗方濟各（Pope Francis）奉獻酒水，他當場激動落淚，也讓台灣登上國際媒體版面。

天主教「世界青年日」（World Youth Day）在巴拿馬首都巴拿馬市登場，教宗27日為數10萬名青年主持大型彌撒，。台灣天主教機構「Magis青年中心」在臉書表示，2019世青閉幕彌撒上，來自五大洲青年代表全球青年做奉獻，Magis團的王思偉代表亞洲青年奉獻酒水。

▼5名奉獻教宗酒水的青年一起合照。（圖／翻攝「Magis青年中心」臉書粉絲團）

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Magis青年中心寫道，「當將獻禮交到教宗手中的那一刻，有一種巨大的溫暖，五位青年都激動落淚，也感受到要如同聖母媽媽一般勇敢答覆自己生命的召叫：『主，我在這裡。願照祢的話，成就於我吧』！」

教宗在結束彌撒、離開巴拿馬前表示，委內瑞拉正面臨危機，希望公正且和平解決。世界青年日是天主教會為青年族群舉辦的國際節慶活動，每2、3年舉辦一次，這次22日揭幕、27日閉幕一共5天，今年估共有70萬人參與。

▲▼教宗舉行大型彌撒，現場估有70萬人參與。（圖／路透社）