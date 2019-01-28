「密會委內瑞拉軍方」逼馬杜洛下台！　瓜伊多：我們非常謹慎

▲ 國際社會這個月以前還不認識瓜伊多，35歲的他是一位工業工程師。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaidó）27日接受《華盛頓郵報》訪問時表示，反對派正在與軍方和政府官員協商，以迫使總統馬杜洛（Nicolás Maduro）下台。瓜伊多說，「這是有關個人安全保障的敏感議題，我們正在與他們會面，但是非常謹慎。」

在首都卡拉卡斯（Caracas），馬杜洛的軍方高官和國防部長依然效忠於他。不過，一名駐美武官席爾瓦（Jose Luis Silva）26日叛逃，發布一段影片與馬杜洛政府「決裂」，也承認瓜伊多為委內瑞拉的臨時總統。

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▲▼ 委內瑞拉總統鬧雙胞，瓜伊多（下）與反對派要逼馬杜洛（上）下台。（圖／達志影像／美聯社）



國際社會這個月以前還不認識瓜伊多，35歲的他是一位工業工程師。他目前受到美國總統川普（Donald Trump）的支持，還有加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）自由派政府、巴西右派總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），以及美國在拉美的右派盟友阿根廷、哥倫比亞、智利、秘魯等國的承認。

目前，反對派成員力拚讓馬杜洛完全失去權力，瓜伊多接受《衛報》訪問時坦承，雖然得到國際上越來越多的支持，但推翻馬杜洛還缺少軍方的重要協助。馬杜洛27日在國防部長的陪同下出席「重武裝校閱」，展現軍力。他說，瓜伊多是「美國的傀儡」，自行宣布當選的行為違反了憲法。