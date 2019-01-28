「金正男毒殺案」審理延後至3月　最快今年中有結果！

▲ 金正恩涉嫌派人謀殺同父異母的哥哥金正男（左）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男遭到毒殺一案，審判將延至3月11日開庭，讓此案至少到今年中才會有結果。金正男2017年2月從馬來西亞吉隆坡機場返回澳門時，遭到印尼籍女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）和越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）攻擊，臉上被塗抹致命的VX神經毒劑，20分鐘後便痛苦地死去。

此次延誤開庭是因為辯方訴請取得部分關鍵證人的證詞，但檢方認為這些證詞不該公開。由於辯方的請求還未定案，這周原本排定的審訊都遭到取消。席蒂艾沙與段氏香於2017年10月開始接受審判，兩人均否認犯案。

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▲▼ 席蒂艾沙（Siti Aishah）和段氏香（Doan Thi Huong）否認犯案。（圖／路透社）

馬來西亞官方化學家蘇布拉瑪寧（Raja Subramaniam）先前表示，兩人的衣服上沾有謀殺金正男的純VX神經毒劑跡證，以及用來製造毒劑的其它物質。法醫則指出，金正男進入診間時，不斷抓著頭、臉色脹紅、雙眼往上吊，全身不停抽搐、冒冷汗。

金正恩在父親金正日2011年12月底去世後接棒，為了鞏固政權，對內整肅異己，涉嫌派人毒殺身為潛在政敵的金正男，也拔除許多老臣，換上一批忠心的年輕官員。若是謀殺罪成立，這兩名女被告將被判處死刑。雖然大馬新政府先前誓言廢除死刑，但仍有待國會通過。