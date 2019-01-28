陽光男大生遊日本「打破一盞燈」　酒醒後被關9個月！

▲駐日領事人員會定期探望亞當，保持雙方官員的聯繫。（圖／翻攝自Facebook／Julian Adame）



國際中心／綜合報導

就讀美國加州雷德蘭茲大學（University of Redlands）的大四學生亞當（Julian Adame），2018年5月到東京旅遊，卻就此音訊全無，他的朋友向各國大使館求救後才得知，原來他是因為在日本喝醉「打破一盞燈」還拒捕，所以被警方拘留長達9個月。

據《紐約郵報》報導，亞當原本和好友艾蒙斯（Kate Emmons）約好，等他遊完日本後再飛到泰國和對方會合，但過了好幾個月都遲遲沒現身，甚至完全聯絡不上，彷彿人間蒸發。

找不到好友的艾蒙斯積極向各國大使館尋求協助，終於得知亞當還待在日本，但人竟然是在東京監獄內。原來亞當先前在澀谷酒醉鬧事又拒捕，所以被當地法院判處入獄，目前已坐牢長達9個月，今年2月中將會再度出庭。

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▲亞當和艾蒙斯都是雷德蘭茲大學的同學。（圖／翻攝自Facebook／雷德蘭茲大學）



亞當聲稱，他當時和一群新朋友到酒吧喝酒狂歡，後來不小心醉到不醒人事，醒來發現身旁朋友全消失了，剩下警察站在他面前。他被指控破壞了一盞燈，必須賠償將近10萬日幣（約台幣3萬元），當下亞當否認自己有打破燈，因此拒絕賠償並打算離開。

亞當解釋說，他那時候想到朋友有提醒過他，有些日本幫派分子會假冒警察來勒索遊客，所以他以為自己是碰到假警察來詐騙，才沒有理會對方的命令，想不到對方甚至把他上銬、沒收護照，他一急之下便弄傷其中一名員警，害自己被控妨礙公務而入獄。

雷德蘭茲大學的發言人表示，政府官員正持續和日方保持聯繫，也已寄信到日本當局為亞當人格辯護。美國國務院更承諾，「會提供一切協助」，讓亞當早日回到家鄉。