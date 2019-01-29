義大利麵放5天！男大生微波加熱　吃完後「嘔吐+腹瀉」猝死

▲ 男大生吃放廚房5天的義大利麵，結果猝死家中。示意圖。（圖／免費圖庫pixabay，下同。）

國際中心／綜合報導

比利時布魯塞爾（Brussels）20歲男大生AJ，因為吃了放廚房5天且未冷藏的義大利麵，結果整晚出現劇烈頭痛、嘔吐、腹瀉，他未就醫只是多喝水並上床休息，但到了第二天，他的父母發現他已死在床上。驗屍結果指出，該男學生是因仙人掌桿菌導致食物中毒，最後引發肝衰竭猝死。

據英國《每日郵報》報導，專門分享奇怪醫療案例的醫生伯納德（Dr Bernard），21日於自己的Youtube頻道表示，這起案件發生在2008年10月，當天AJ放學回家後，用微波爐加熱一盤5天前放在廚房桌上的義大利麵，吃完之後便出門，但他突然感到異常頭痛、腹瀉以及噁心想吐，並在半小時後回到家。

▼ AJ吃了義大利麵後，突然覺得頭痛、腹瀉。

請繼續往下閱讀...

據悉，他在晚上嘔吐數小時，也陸續跑了2次廁所，起初男大生以為是單純的食物中毒，便大量喝水後就睡覺休息，結果竟然於半夜暴斃在床。直到隔天早上，AJ父母才因為他沒去上學，發現兒子早已在床上身亡。根據驗屍報告，AJ是因仙人掌桿菌（bacillus cereus，蠟樣芽孢桿菌）導致食物中毒，因此警方推測他可能認為只是「一般食物中毒」，所以只喝了大量水，而沒有去看醫生。

伯納德表示，其實不只AJ，很多人也很常吃一兩天後的麵食，但大家還是要注意，如果食物在放置超過數小時而發出「奇怪味道」後，通常「保持安全總比感到抱歉好」。