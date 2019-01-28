前女鐵粉嘲諷「史上最孬總統」　川普：她可能氣我沒回電話

▲ 川普簽署的短期支出法案中，並未包含原本堅持的邊境築牆預算，讓不少支持者很失望。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普簽署短期支出法案，結束了政府35天的停擺，而與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的纏鬥，這一回合算是占了下風。原本是川普鐵粉的共和黨政治評論家柯爾特（Ann Coulte）在推特上嘲弄道，川普已經取代老布希，成為「有史以來最孬的美國總統」。對此，川普表示，「她可能是氣我沒回她電話還是怎樣吧。」

柯爾特去年12月批評政府後，川普就在推特上取消追蹤她。川普告訴《華盛頓郵報》，「我聽說她變得很有敵意」。柯爾特不滿政府沒有堅持築牆預算就妥協，因此揶揄道，「是我太瘋狂，去期望總統能夠做到他18個月以來每天都在保證的事。」

川普簽署的短期支出法案中，並未包含原本堅持的邊境築牆預算，讓「#川普屈服」（#TrumpCaved）在推特上成為熱門關鍵字。不過，川普鐵粉、福斯電視節目主持人漢尼提（Sean Hannity）認為，川普到時候只要宣布國家進入緊急狀態，就能取得美墨築牆經費，因此川普這回合沒有輸。

《國會山報》指出，柯爾特是川普邊境築牆案最公開、聲量最大的支持者之一。她多次警告川普，若是沒有達成這項選前的承諾，他很可能會輸掉2020年的總統大選。柯爾特還上節目表示，這次裴洛西「毫無疑問地」在邊境預算案上將了川普一軍。

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