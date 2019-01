4歲兒想扮「艾莎」　暖爸穿公主裙陪他嗨跳「 Let It Go」

▲ 趁著老婆不在家,奧倫買來2件公主服,陪兒子一起一圓「艾莎夢」。(圖/翻攝自Facebook/Ørjan Burøe)

挪威一位父親奧倫(Orjan Buroe)最近在臉書上傳了一段影片,只見他與4歲兒子德克斯特(Dexter)都穿上藍色公主裙,扮演迪士尼動畫「冰雪奇緣」裡面的公主「艾莎」,隨著主題曲「 Let It Go」的音樂聲忘情旋轉、舞動。父子2人溫馨又有趣的畫面才短短1周,就吸引近7000萬次點閱。

據《紐西蘭先驅報》報導,德克斯特一直希望能夠變成「艾莎」,不過媽媽卻不喜歡他有這樣的想法,她認為「男孩子不應該想著變成公主」,讓德克斯特好幾次都相當沮喪。

為了完成兒子的夢想,德克斯特的爸爸、喜劇演員奧倫某天趁著老婆不在家,特地拿出2件他在eBay上購買的「艾莎公主裝」,讓德克斯特穿上,與自己一起在客廳隨著音樂擺動起舞,並將2人狂歡的過程記錄下來,發佈到臉書上,還加上逗趣的標題「媽媽走了,壓力沒了」。

父子倆穿長裙跳舞的影片迅速吸引不少網友觀看,播放量已經將近7000萬,70多萬人按讚,還有22萬人留言。許多人都讚美,「你是一個好爸爸,為孩子建立了好榜樣,而且從影片中就能看出你對兒子滿滿的愛」、「你的孩子肯定會成為很棒的人,就像你一樣。如果我也有一個像你一樣的老爸,我可能現在就不會這麼自卑了」、「我還以為是爸爸跟女兒在玩耍,當我發現是父子時,我很開心,畢竟你願意讓孩子們去探索任何事物,是個很了不起的爸爸」、「『性別刻板印象』不再是家庭教育中的一部份了,我把你的影片拿給我5歲女兒看以後,她唯一好奇的,只有你怎麼沒有戴皇冠而已。」

▲ 奧倫與兒子隨著音樂,開心的旋轉著 。(圖/翻攝自Facebook/Ørjan Burøe)

不過,也有部分的人認為奧倫的的舉動不太妥當,他們質疑,「一個男生穿裙子非常沒有『男子氣概』,對孩子也是不良示範」、「你是個錯誤示範,為何不帶他去釣魚或玩足球,這樣他就不會有性別認知的問題了」、「是我的的話就絕對不會讓兒子這麼做,他應該知道這些是屬於他姐妹的玩具。」

對此,奧倫回應,兒子之所以喜歡「艾莎」,就是欣賞是她開朗又堅強的性格,更何況孩子們幾乎不會用「性別」去隨便為人事物做分類,就像他們也不會輕易以膚色去評價一個人一樣,「教導孩子,讓他們去做他們希望能做的事情,我認為是很重要的。」

