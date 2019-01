地方媽媽繪白鷺　掀起你畫她她畫他「接龍」風潮

國際中心/綜合報導

「我畫了一個女人,她畫了一個男人,那個男人畫了另一個女人,這個女人畫了一隻白鷺。」(I painted the woman who painted the guy who painted the lady who painted the Egret.)這句話聽起來像是童謠,卻在國外真實上演。網友掀起「畫作接龍」風潮,起源來自於佛羅里達州傑克森維爾市(Jacksonville)的一位地方媽媽。

▲瑞典藝術家澤特斯塔德(Kristoffer Zetterstrand)掀起「畫作接龍」風潮。(圖/翻攝自instagram zetterstrand)

據《BBC》報導,55歲的辛蒂‧戴克爾(Cindi Decker)某天傍晚上繪畫課時,畫了一幅白鷺圖,回到家後,兒子將她與畫作拍下,並po到Reddit論壇上。45歲的瑞典藝術家澤特斯塔德(Kristoffer Zetterstrand)在論壇逛到了這位媽媽的炫圖照後,突發奇想將她與手中的畫作皆畫下。

澤特斯塔德向媒體表示,當時看到照片覺得可愛,畫下來純粹為了好玩。他的畫在Reddit貼出後,5天內就得到了12萬個讚,並引發了「畫作接龍」風潮。

▲網友lillyofthenight畫作接龍,三天內就獲得了11.2萬個讚。(圖/翻攝自instagram zetterstrand)

澤特斯塔德說,對於這次引發的熱潮感到驚訝不已,也與原作作家戴克爾聯絡上,還答應要將畫作送給她。另一名女網友也在畫下戴克爾和澤特斯塔德後,3天內就獲得了11.2萬個讚。