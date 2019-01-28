13歲華裔女孩「兩次三周半跳」　勇奪美國花式滑冰最年輕冠軍

▲年僅13歲的劉美賢勇奪美國花式滑冰冠軍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

大陸中心／綜合報導

年僅13歲少女劉美賢（Alysa Liu）日前贏得美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍，成為這項美國最重要的花式滑冰比賽史上最年輕的冠軍選手。華裔花式滑冰選手劉美賢24日成為史上第三位在全美比賽中俐落完成三周半跳（triple axel）的選手，25日更成為史上第一位在一項比賽中完成「兩次三周半跳」的選手。

綜合外媒報導，去年的冠軍田內爾（Bradie Tennell）原本積分領先，不過她在長曲項目中跌倒，而劉美賢以高水平的發揮，完成兩次三周半跳，最後以總分217.51拿下冠軍，田內爾則以213.59成為亞軍。

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劉美賢看到成績的那一刻，情緒激動地雙手摀住臉哭泣表示，「很開心能夠刷新自己的紀錄」。在社交媒體上，她更說會把獎牌獻給父親，因為「他比我更應該得到它」。

此外，曾在1997年成為美國花式滑冰錦標賽最年輕冠軍的紀錄保持者利平斯基（Tara Lipinski）當晚也在場，並表示，「很榮幸是她打破了紀錄，她真的很優秀，在這麼年輕的時候就能達到如此高的技術水平，讓我們看到了女子花式滑冰的未來」。

劉美賢2005年8月8日出生於加州克洛維斯（Clovis），目前是東灣里奇蒙市（Richmond）的居民，父親劉俊來自中國四川省，是一名執業律師。劉美賢在2018年11月贏得美國滑冰錦標賽分區冠軍後，劉俊就表示，「希望她的三周半跳能在本季中表現得更俐落和一致，我們或許會在全國比賽季後開始訓練她的四周半跳」。

據悉，儘管劉美賢的實力已經非常突出，但是目前國際競賽的年齡限制，她可能到2022年北京冬季奧運到來前，都沒法參加世界級的競賽。對此，劉美賢表示，這對自己不會有太大影響，因為這樣就會有更多時間來練習跳躍、旋轉、滑冰技巧等，「我還想學習更多」。