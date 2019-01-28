日本發明「特殊藥水」　幾根頭髮就能驗出「半年內壓力指數」！

▲日本研究團隊發明新技術，透過新開發藥品，便能夠檢測出受試者6個月內的壓力指數。（圖／免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本滋賀大學研究團隊日前開發出新技術，只要透過數根毛髮，便能夠簡單檢測出「慢性壓力指數」。研究團隊表示，透過此項新技術能夠更準確且方便的，將每位勞工的慢性壓力指數量化，對於改善整體勞動環境將會有極大的幫助。

根據《日本放送協會》報導，這項技術是由滋賀大學教育學部準教授大平洋子所帶領的研究團隊研發。研究團隊表示，人類在感受到壓力時，體內會產生某種賀爾蒙，而這類的賀爾蒙會留存在毛髮內，藉由這樣的原理，將毛髮中的賀爾蒙抽出後，再使用獨家配方的藥物測量濃度，以檢測壓力指數。

普通人的頭髮大約是一個月長1公分，因此只要測出每段頭髮的賀爾蒙濃度，就能夠分析受試者在數個月前至受試當下的壓力指數，最長可以測出半年以前的數值。研究團隊認為，近日社會大眾對於勞動環境改革等議題十分關心，而這樣的新技術也能夠更簡單的檢測出勞工的工作壓力，並將其量化。

事實上，以往的壓力檢測方式是透過體液測量賀爾蒙，但是由於體液容易受到受試者當下的壓力狀態影響，無法準確的測出長期累績的慢性壓力。後來雖然也曾研發出透過毛髮檢測的方法，但是由於技術尚未成熟，每次檢測都需要數十根毛髮。而新技術則是僅需數根毛髮，透過相關藥劑，就能夠輕鬆檢測出半年內的慢性壓力指數。