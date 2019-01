「全世界最孤獨的鴨子」遭狗襲擊喪命！紐埃全國心痛哀悼

▲ 特雷弗因為是紐埃唯一一隻鴨子,深受居民喜愛,甚至還有自己的粉專 。(圖/翻攝自Facebook/Trevor the Duck - Niue)

從來沒有任何鴨子棲息的太平洋中南部島國紐埃(Niuē),2018年1月突然冒出了一隻鴨子,由於整座島上並沒有任何牠的同類,因此牠被當地人稱為是「全世界最孤獨的鴨子」。居民們為了讓這位稀客不孤單,幾個月來悉心照顧著牠,將牠取名為「特雷弗」(Trevor),還專門替牠建立了臉書粉絲頁,沒想到特雷弗最近卻不幸被狗咬死,這讓紐埃民眾相當難過,紛紛到他的粉專留言哀悼。

據《BBC》報導,特雷弗在2018年的一場暴風雨後來到了紐埃,至今都沒有人知道牠是從哪裡來的,也不知道牠是如何來到這裡的。紐埃商會主席芮伊(Rae Findlay)提到,「我們推測牠應該是自己飛過來的,或者是被暴風雨吹過來的,至於牠的故鄉,可能是紐西蘭、東加或其他太平洋島嶼。」

由於紐埃沒有河流,溪流或是湖泊,特雷弗抵達之後,便一直棲息在路邊的一個水坑內。也許是因為特雷弗是島上唯一的鴨子,當地人相當疼愛牠,經常陪伴、照顧牠,甚至消防員每隔一段時間也會前來檢查水坑的水位,萬一水位過低,就會馬上添滿水。居民也透露,特雷弗很喜歡飛到住戶們的草坪上,這時大夥就會餵給牠豌豆、玉米和燕麥等佳餚。

有些民眾曾向當局要求,要找來另一隻鴨子做特雷弗的伴侶,可惜由於水坑的大小最多只能容納一隻鴨子居住,「相親企劃」只好作罷。不過,特雷弗仍然交了不少「朋友」,像是紐埃的特有鳥類,還有住在牠附近的一隻公雞等。

特雷弗在紐埃的幸福時光十分短暫,牠的粉絲專頁24日突然發出失蹤協尋的通知,到了26日,則向大眾哀痛的告知了牠的死訊,「特雷弗的紐埃旅程悲傷的畫下了尾聲,牠在這段日子贏得了無數當地人和遊客的心, 甚至成為了紐埃觀光的最佳宣傳,不過稍早卻因為遭受一隻狗的襲擊,最後死在了灌木叢裡。現在安息吧, 特雷弗,你是一隻非常酷的鴨子!」

貼文一出,不少民眾也立刻到下方留言哀悼,一起歡送這位帶給他們許多回憶的「最孤獨的鴨子」。

