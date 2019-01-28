麥當勞忘加醬汁！　夫妻爆氣向店員理論...竟引發槍擊案

▲一對夫妻到「得來速」買貝果卻沒醬汁。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國喬治亞州蓋恩斯維爾的一間麥當勞爆發槍擊案。一對夫婦到麥當勞點了貝果，但店員忘記附上原本應有的起司和醬汁，兩人回到店內和店員理論，沒想到引發在場其他顧客不滿，開槍恐嚇這對夫婦。

據《福斯新聞》報導，妻子潔米（Jamie）表示，當時在麥當勞得來速購買了一個貝果，但貝果上根本就沒有醬汁，於是子潔米下車走進麥當勞和店員理論，但由於店員沒有給潔米一個正面的回覆，使得丈夫馬修（Matthew）氣憤上前要求退費。

馬修表示，當時他們和麥當勞店員起了口角爭執，但店員最後還是願意把錢退給他們，夫妻倆一收到退費，便準備離開麥當勞，沒想到當他們要走出去時，突然遭一名原本坐在餐廳內的顧客攻擊，從馬修的背部用力推下去。

馬修補充，該男就一直用力地從背後推著他，於是馬修趕緊走到外面，準備拿起手機打電話報警，沒想到該男卻拿出槍隻威脅馬修「要在他的背上開一個洞」。據報導，馬修離開後，這名男子在地上開了一槍，且在警方抵達現場前逃跑。

所幸整起事件並沒有人受傷，而目前該事件還在調查中。

