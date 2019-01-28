最猛鬧鬼郵輪！　瑪麗皇后號B340號房「阿飄站床尾盯著你看」

▲ 美國好萊塢決定以這艘郵輪為題材，拍攝一部恐怖電影。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國豪華遠洋郵輪瑪麗皇后號（RMS Queen Mary）曾被《時代》雜誌評選為「世界上10大鬧鬼最兇的地方」第6名。如今美國好萊塢決定以這艘郵輪為題材，拍攝一部恐怖電影。雖然片名尚未出爐，但預計由《德古拉伯爵：血魔降生》導演蓋瑞．肖（Gary Shore）執導。瑪麗皇后號上最著名的，莫過於靈異事件頻傳的B340號房。

過去，入住B340號房的人說半夜會聽到敲門聲、浴室的燈會無緣無故開啟、廁所水龍頭的水自動流出等，或是有小女孩的聲音試圖與人對話。也有房客表示，半夜睡覺時，感覺有人在拉扯棉被，還有一對男女站在床尾盯著人看。

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▲▼ 瑪麗皇后號上最著名的，莫過於靈異事件頻傳的B340號房。（上圖／翻攝自瑪麗皇后號官網）（下圖／達志影像／美聯社）

瑪麗皇后號於1936年5月啟航、1967年停航。有謠傳指出，一名房客在B340號房暴斃，也有傳說房間正下方的游泳池發生過5歲女孩Jackie溺斃的悲劇。事件發生後，游泳池邊常出現小小的濕腳印。由於太多可怕事件發生，這間房在80年代末被關閉，30年後，終於在2018年重新開放，讓人們入住體驗超自然現象，一晚要價499美元（約新台幣1萬5400元）。

瑪麗皇后號總經理索瓦斯（Stephen Sowards）向客人保證，B340號房絕對有鬧鬼。房間牆上還印有教人如何召喚「血腥瑪麗」的方式，只要對著鏡子喊3次「血腥瑪麗」，女鬼就會出現。

船長豪爾（Everette Hoard）表示，每次進入B340號房就會頭暈目眩。多次踏上瑪麗皇后號的《Collider》記者施奈德（Jeff Schneider）則說，自己可以證明這艘郵輪真的很詭異，根本不需要聽這些鬼故事，就能感受到空氣中不尋常的寒氣，讓人寒毛直豎。

▼ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

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