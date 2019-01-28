搶公車「炸彈在手中爆開」　司機反擊讓19歲女匪雙手截肢

▲瓜地馬拉首都發生炸彈客挾持公車事件。（圖／翻攝自YouTube／Prensa Libre tv）

國際中心／綜合報導

瓜地馬拉日前發生一起恐怖攻擊事件，一對騎機車的男女把公車攔下後，19歲女子竟然手拿著炸彈上車，想要向公車單位索取錢財，結果司機奮力反擊，沒想到炸彈卻因此在她手裡爆開，雙手當場被炸得血肉模糊，還導致現場5名民眾也被炸傷。

這起事件21日早上9時30分發生在首都瓜地馬拉市，19歲女子華雷斯(Mirna Elizabeth Juarez)攔下32號公車後，竟然手持炸彈想要上車挾持，司機發現她的意圖後，趕緊把她推下車，沒想到意外啟動爆炸裝置，直接就在她的手中炸開。爆炸發生後，雙手慘被炸傷的華雷斯仍試圖想要逃離現場，然而原本與她同行的男子早已騎車離開。

警方表示，這起事件已經是過去7個月內第4起針對公共交通工具的襲擊，當地民眾也說，這條公車路線幾乎每周都會碰到勒索詐財，而且每次的金額還會有所不同。重傷的華雷斯被送往醫院後，已經進行截肢，脖子裡所殘留的炸彈碎片也已被清除，將被起訴謀殺未遂等罪名，其他受到波及的5名民眾送醫治療後，其中3人體內也有發現爆炸碎片。