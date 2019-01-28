見噁男夜店外強押馬尾女　前UFC選手隨意揮拳「5秒扳倒」制服

國際中心／綜合報導

波士尼亞與赫塞哥維納聯邦（Bosnia and Herzegovina）2018年年底差點發生一起可怕的社會案件，一名男子在12月30日清晨時分尾隨一名剛走出夜店的女子，意圖將她押進自己的後車廂。人在店內的前終極格鬥冠軍賽（UFC）選手發現後，馬上出手，輕鬆將男子扳倒，救了女子一命。

由監視器影片可見，綁著馬尾的女子在夜店外套上芥黃色外套後逐漸走遠；這時又出現一名穿著亮黃色外套的高大男子，快步奔向女子，抓住她的頭髮用力往後扯，將她拖向一旁的黑色廂型車。女子試圖反抗，2人在後車廂後方扭打時，前UFC選手斯托伊尼奇（Denis Stojnić）看似隨意的跑向他們，一把抓住男子的衣領，直接將他摔到地上，使女子得以脫困；其他客人也聞聲走出夜店，幫忙制服男子。

▲ 斯托伊尼奇輕易制服男子 。（圖／翻攝自臉書／insider.ba）

現年38歲的斯托伊尼奇最後一次出賽是在2016年，擅長綜合格鬥（Mixed Martial Arts），現在則是事發的塞拉耶佛夜店的老闆。他透過監視器注意到女子遭人攻擊，便走出夜店，相當冷靜的以一記狠拳將施暴的男子打倒在地，過程只有短短5秒。

斯托伊尼奇受訪時表示，「我在監視器上看到，一個比我還高大的男人用拳頭打了一個女人的頭。我立刻跑到外面，做出那樣的反應，以保護這名婦女不受施虐者的傷害。我制服男子，並和保安一起將受害女子送到計程車上，但她不想報案。」他也指出，「不幸的是，在我國，對婦女的暴力行為經常發生。作為一個男人、一名公民、一個夜店的老闆，我有責任確保大樓裡每個人的安全。尤其是女人，因為她們是別人的孩子、姐妹、母親。」

▼ 斯托伊尼奇在UFC的2場比賽都吞敗，但在巴爾幹半島的9場推廣賽中仍然是不敗的傳奇人物。（圖／翻攝自臉書／Denis Stojnić）

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