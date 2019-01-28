馬杜洛「不排除與川普見面」　姿態放軟但拒絕重新大選

▲ 馬杜洛17日又表示。不排除與川普見面。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普公開支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）擔任「臨時總統」，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）因此揚言與美國斷交、限駐委的美國大使72小時內撤離。面臨各國的批評與制裁，馬杜洛如今姿態稍微放軟，除了宣布暫緩驅逐美國外交官以外，17日又表示不排除與川普見面。

馬杜洛雖然對於與國際社會對話抱持開放態度，但仍強調瓜伊多自行宣布當選違反了憲法。他先前表示，瓜伊多是「美國的傀儡」，美國聯合了各國一起來對付委內瑞拉。委國政局動盪，一名駐美武官席爾瓦（Jose Luis Silva）26日叛逃，發布一段影片與馬杜洛政府「決裂」，也承認瓜伊多為委內瑞拉的臨時總統。

▼ 美國國務卿蓬佩奧呼籲各國選邊站。（圖／達志影像／美聯社）

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法國、德國、西班牙以及英國26日呼籲馬杜洛8天內重新舉行一場「自由且透明」的大選，而若是沒這麼做，就要跟隨華府的腳步承認瓜伊多為臨時總統。馬杜洛雖然姿態放軟，但仍拒絕歐盟的這項最後通牒。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聯合國安理會上向各國喊話，「現在是其他國家選擇站在哪一方的時候了。沒有更多的推遲、沒有更多的遊戲。你要不是站在自由力量的陣線，就是與馬杜洛和他的混亂聯盟在一起。」