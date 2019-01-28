118年來最大洪災肆虐澳洲北部　成群乳牛慘被沖到海上漂「屍埋海灘」

▲ 民眾目睹在海水中載浮載沉的乳牛。（圖／翻攝自臉書／Ashton Davenport）

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭北部27日大雨持續不斷，引發洪水和山崩，成為118年來最嚴重的洪災。主要河流戴恩樹河（Daintree River）打破百餘年來的洪水紀錄，也導致一群乳牛活生生被沖上鱷魚經常出沒的海灘，面臨生命危險。

被列入世界遺產的昆士蘭省戴恩樹河雨林一天內降雨量就突破300毫米，水位上升至12.6公尺。地方當局警告，偏遠地區部分居民可能會遭洪水圍困數日；而這對當地的牛隻來說，儼然也是一場災難。

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▲ 在鬆軟沙地上掙扎的乳牛。（圖／翻攝自臉書／Shayla Kelly）

一群乳牛27日被沖上凱恩斯北部的旺加海灘，有些在海上漂浮，有些則在鬆軟的沙地上掙扎，起先讓附近居民感到相當困惑。若沿著海灘往下走，還會看到沒能活下來的牛隻屍體被半埋在沙子裡。

當地居民沃特斯（Bec Waters）說道，早上帶著狗狗去海灘散步時，突然發現一頭受傷的乳牛，「這真是太可怕了。當時天氣非常糟糕，牛都被沖到海裡去了。我看到一頭還活著的母牛陷在泥地裡，看起來很累。我設法幫助牠移動到更堅實的地面上，從滑溜溜的泥裡爬出來。牠看起來很累，想必是游了幾個小時的泳。」

▲▼ 附近居民合力救起受困的乳牛，並在臉書上傳影片，但也有乳牛不幸死亡。（圖／翻攝自臉書／Shayla Kelly、Bec Waters）

沃特斯繼續沿著海灘走後，很快就目睹另一幅可怕的景象，「我看見2頭牛的屍體。太可怕了，我的狗都快瘋了。」為辨認這些動物，她拍下屍體的照片，因此得以找出乳牛的飼主，也提醒他們這一連串悲慘的事件。她也提到，很擔心鱷魚會上岸，吃掉脆弱的乳牛。

此外，不斷有民眾在當地臉書社團上傳受困的乳牛照片。由居民達文波特（Ashton Davenport）的照片中可見，還有其他乳牛被困在水裡。他隨後補充，「我們把棕色的那頭撈出來，和岸上的4頭牛聚在一起。所以目前總共有一群5頭牛在沙灘上或灌木叢中遊蕩。」

目前戴恩樹河的水位正在下降，但澳洲氣象局警告，季風雨季情況仍在繼續，本週還將出現雷雨以及降雨。道格拉斯港（Port Douglas）郡長里留（Julia Leu）也指出，那些仍在家中的民眾會受困2天，電力及電話服務都被中斷。