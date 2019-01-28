想取回370億黃金！馬杜洛遭英國央行拒絕　各國夾擊逼他下台

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）23日自行宣布出任臨時總統，讓現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）陷入危機。《彭博》指出，馬杜洛派出官員，前往英國中央銀行「英格蘭銀行」（Bank of England）想取回價值12億美元（約台幣368億元）的黃金，不過遭到拒絕。

《彭博》報導，委內瑞拉央行行長奧爾特加（Calixto Ortega）上月前往倫敦，試圖取回存放於英國的委國資產，這些黃金是委國目前約80億美元外匯存底的重要部分。然而，此舉遭到英國央行回絕，進一步打擊馬杜洛的士氣。

消息人士指出，美國高級官員敦促英國政府，必須斷開馬杜洛對委內瑞拉國有資產的請求，這等同是站在瓜伊多那一邊。英國政府26日加入美國與其他力挺瓜伊多的國家，如果未來8天內沒有召開新選舉，就會認定瓜伊多是臨時總統。

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▲瓜伊多受到美國等多國支持。（圖／路透）



英國外交部事務部部長鄧肯（Alan Duncan）表示，「我們與美國肩並肩，國民議會以及總統瓜伊多是最能勝任的，可以帶領委內瑞拉重回民主、經濟與自由。」英格蘭銀行26日則透過一份聲明指出，有提供黃金保管服務給許多顧客，但不能對這些關係發表評論，「在所有作業中，銀行遵守風險管理的最高標準以及有關立法，包括可適用的金融制裁。」

美國財政部25日發布聲明，打算利用經濟與外交政策，確保任何與委國的商業交易行為都與美國立場保持一致，那就是認定瓜伊多。美國國家安全顧問波頓（John Bolton）27日不惜警告，只要有暴力或威脅影響到瓜伊多以及國民議會，必定會面臨重大後果。