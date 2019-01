結婚70年夫妻手牽手「同時離世」　老婆最後一句話：我的老公

▲夫妻陪伴彼此一生。(圖/翻攝自每日郵報)



記者丁維瑀/綜合報導

澳洲一對夫妻結婚70年,90歲的老婆諾瑪(Norma June Platell)罹患阿茲海默症,曾受到92歲的老公弗朗西斯(Francis Ernest Platell)悉心照料,兩人今年1月6日共同在療養院離開人世,生前還緊緊牽著手。女兒阿曼達(Amanda)紀錄了爸媽的生命歷程,感人故事引來廣大迴響。

阿曼達投書給《每日郵報》,她提到,爸爸總是保護著媽媽,葬禮當天,兩人的棺材就擺在彼此的旁邊,「就好像他們總是睡在對方身邊。」回想爸媽離世的那天,諾瑪與弗朗西斯就在同個房間,兩人分別躺在病床上,還不忘牽著手;媽媽先開始呼吸異常,爸爸則是表現不安,等到護理師回房檢查時,發現兩人已沒了心跳。

醫師無法明確推斷這對夫妻誰先離開了,兩人的死亡時間幾乎相同。他們的戀情可謂相當堅固,諾瑪罹患阿茲海默症後,去年病情加重,幾乎無法言語,女兒有印象的最後一句話是「我的老公」。

