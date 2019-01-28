「跨性別男」被關女子監獄...變搶手貨妹子搶貼：想跟誰都可以

▲美國跨性別男性在女子監獄內吸妹無數。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

美國一名跨性別男性富蘭克林（Franklin），其生理性別為女性，他日前因為竊盜而進了西麻州女子監獄，沒想到在獄中擁有超高人氣，成為女獄友眼中的「夯哥」，吸引許多女性想要當他在獄中的女朋友，他甚至表示，受歡迎的程度讓自己可以「想上誰就上誰」。



富蘭克林雖然自認是跨性別男性，但生理上未動過手術，因此犯罪後仍被關進女子監獄，沒想到成為獄中的搶手貨，許多女孩自動上門投懷送抱。美國電視台第5頻道的節目「Banged Up: Bad Girls Behind Bars」就專訪了富蘭克林，他提到，自認自己是被困在女性身體的男性，並且曾在獄中跟多名女性發生過性關係。



富蘭克林還驕傲表示，在獄中他是萬人迷「想上誰就上誰」，但畢竟自己只有一個人，有時候忙不過來，其他獄友也會自己找到其他對象，開啟同性關係，「其實他們很多人都不是同志，只是在監獄裡面暫時改變一下而已，出獄後又會去找男人」。

不過，囚犯之間發生關係在美國並不合法，富蘭克林也因為這樣，曾被獄警抓到，被轉送到其他監獄，但這樣的事情很難避免，「大家都是這麼做的，只是因為我」定義自己為男性，所以特別引人注意」。他的一名獄友米希（Missy）形容，很多女生都想要跟富蘭克林在一起，搶獨到的女孩只能滾到後面默默看著。

報導提到，近期「玩咖」富蘭克林也遇到讓她為之傾心的女子，是住在另一棟樓的萊絲莉（Leslie Rivera），由於兩人住的地方分開，只能在課堂或放風的時候相見，偷偷談戀愛，「我第一次見到她就是在教室哩，我心想『哇天啊』，對她可以說是一見鍾情」。