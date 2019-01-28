家中挖到「無名謎片」！她播放看到「最熟悉的2個人」　崩潰大喊：不～

▲錄影帶示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

一位匿名女子日前投書網站「MamaMia」表示，在她還是一名未成年的小孩時，某天因為生病獨自一人待在家中，所以她開始了一場全部小孩都想做的事—在家中探險；就在她發現一卷「很謎的錄影帶」之後，好奇心驅使她將影片播放出來看，原本以為是一般的成人片，不過她越看越奇怪，終於在影片接近結束時發現，這竟然是她爸媽自己拍的性！愛！片！嚇得她當場崩潰，再也不敢亂看了！

根據外媒報導，這名女子在投書中稱，這起「意外」的事件發生在她15歲那年，當天她因為生病的原因，得以留在空無一人的家中，雖然有點像被軟禁，但是能夠獲得一天的假期對當時的她來說，是一件開心的事情。

等到家人都出門之後，她開始在家裡翻箱倒櫃，在兄弟的床下找到90年代當時的色情雜誌，還有一些有關性知識的書，以及藏匿在一處的「神秘錄影帶」，這些錄影帶上面都沒有標示任何文字，於是她選了幾卷帶到播放室，並播放出來看。

第一卷錄影帶只錄下雪的場景，第二卷則是記錄著葬禮和家庭的生活點滴，怪異的事情就在她看第三卷錄影帶時發生。這捲影帶的內容很奇特，鏡頭似乎是架設在腳架上所拍攝，雖然距離有點遠，但她可以從鏡頭裡清楚的看到沙發上有一名裸體的女人。

隨後正在擺弄相機難人赤裸的走向沙發，兩人開始接吻，然後出現一般成人片會有的動作跟場景，影片持續了10幾分鐘後她開始感到無聊，並試圖透過快轉希望能看到點特別的東西，不過事情似乎朝著奇怪的方向前進，因為影片中兩人的動作停下，男子朝向鏡頭走來，這人竟然是「她的爸爸」！而場景裡的沙發…正是家中的沙發啊！所以...沙發上那個人就是她的媽媽！

該名女子當時尖叫著「不！！！」更試圖強制停止影片播放，她覺得世界要崩毀了！因為她竟然看了爸媽的性愛影片！！！雖然她還是很愛她的父母，不過在接下來的幾周內，她無法直視著家人，一直到強迫自己忘記這件事為止；距離事發過了15年後，她再度想到這段回憶，不同的是，現在的她可以很好的處理這件事。

女子向兄弟說了這件事，坦承之後像是放下一個重擔一樣，她終於能微笑面對這件事了！不過她也說，她學到一次教訓，如果大家在一個隨意發現的性愛影片當中，看見很像家中擺設的沙發、背景長的很熟悉，最好做一下心理準備，因為接下來看到的東西可能會令你非常沉重。