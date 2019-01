婚禮驚現第二名「白紗女」！小三崩潰現身大吼　正牌新娘一旁傻看

▲一個婚禮出現2名新娘。(圖/翻攝自推特/NKOKHI )

國際中心/綜合報導

一個婚禮竟有兩位新娘?一名愛拈花惹草的新郎日前在南非舉辦婚禮時,他在外頭的小三竟然身穿白色禮服、頭戴白紗,闖進婚禮現場,造成大家一片驚呼,只見新郎不停的安撫這名失控的女子,並試圖將人帶離現場,一旁的伴娘也幫忙勸說,而這場婚禮的女主角卻只能呆站在前方,場面十分尷尬。

根據外媒報導,這起荒唐的婚禮發生在南非,就在婚禮舉行到一半時,一名身穿白色婚紗,看起來像是新娘的女子突然出現,引起賓客們的譁然,現場頓時變的超級吵鬧。

從短短30秒的影片中可以看到,該名穿著婚紗的小三情緒十分激動,不停的在叫喊著甚麼,配上手部的動作,顯得相當崩潰,而一旁的新郎則試圖要她冷靜,並聯合伴娘要將人帶離現場;另一邊,這場婚禮真正的新娘則是尷尬地站在前方,看著這荒唐的一切在她眼前發生。

報導中指出,目前還不清楚當時到底發生甚麼事,以及最後這對夫妻到底有沒有完成婚禮,不過這個影片已經在網路上瘋狂流傳,被播放超過60萬次。許多網友看完影片後紛紛留言「希望每個偷吃的人都能得到這樣的禮物!」、「一個好的男人應該將他的情婦遠遠帶離…」、「那名新娘為何乖乖的站在那?」、「這場面好令人傻眼啊!!!」、「當你的伴侶不忠實於你時,這就是你應該準備面對的場景之一」。

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv