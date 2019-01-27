2千IG粉就想凹10天免費住宿　業者：當網紅底線變寬鬆！

▲網紅經濟興起，許多商家也藉此找機會合作。（圖為示意圖，非當事人／翻攝自Instagram）

生活中心／綜合報導

隨著自媒體興起，誕生了許多另類網紅和網美，而許多商家為吸引更多消費者購買，便找上這些人幫忙發文、代言，以社群的影響力來交換住宿幾日或供他們享用本店招牌，但就有一家五星級飯店的行銷經理抱怨曾有一位厚臉皮網紅，粉絲只有2千，卻向他凹住宿10天，還視為理所當然。

雖然網紅和商家之間的互惠法則已屢見不鮮，但卻有一些仗著自己在社群媒體是「Influncer」，都會向商家毛遂自薦來獲取免費的福利。五星級酒店 Dusit Thani 的行銷經理 Kate Jones 就經常收到自稱網紅的人寄來的邀約，他分享有一次一位只有2千粉絲人數的網紅說要住飯店10天，並以2篇貼文作為報酬；還有那種臉書600好友人數的人說，「Hey, 我是個網紅，我想要在妳的飯店住 7天。」

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▲飯店示意圖。（圖／達志／示意圖）每天幾乎會收到6則以上的IG小盒子訊息的Kate Jones ，在這些都說自己是網紅、網美的人當中，其實真正值得合作的人只佔一成，現今成為網紅的底線越來越寬鬆了。

對此，一位本身就具有行銷背景的網紅表示，有時候發一兩張照片的助益並不大，因此他在到訪旅遊景點、飯店和餐廳時，會教導商家如何做出好的行銷，授予一些行銷課程。

他也建議，商家能將過往合作過的網紅，製作一個資料庫，若之後有任何活動可以再從中挑選好的合作夥伴，降低低銷率行銷，也可以互信、繼續互相配合。







▲ig示意圖。（圖／翻攝自pixabay）