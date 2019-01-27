著地後「斷2半」解體！俄Tu-22戰機1秒變火球　超驚悚畫面曝光





▲圖-22М3墜機畫面。（圖／翻攝自YouTube／rusvesna. su1945）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一架圖-22М3（Ту-22М3）戰機22日時在飛行訓練期間，於摩爾曼斯克地區（Мурманск）墜機，造成3名飛行員死亡，一人受傷的慘劇。這起墜機事件的影片也在近日曝光，影片中能看見戰機以極快的速度，在能見度極差的狀況下

試圖降落，卻在接近地面時撞到跑到斷成兩截，機身瞬間成為火球，場面十分驚人。

綜合外媒報導，這架圖-22М3遠程轟炸機在當地時間22日，下午約1點40分左右時，試圖在摩爾曼斯科區域的Vysokiy（Высокий）機場降落，卻不幸遇上被稱為「Снежный заряд」的超危險大雪，這種雪伴隨著風急遽增加，造成能見度急遽下降到幾乎為零。

俄羅斯聯邦國防部訊息和大眾傳播部表示，這架戰機進行了飛行訓練之後，預定降落在雪地中，但有可能是因為視線不佳，導致降落時強烈撞擊到雪地，造成機身斷成兩半，隨後被火球吞噬；4名飛行員當中有2人當場死亡，2人則時自行逃生後被送往加護病房，最後一共導致3人死亡一人重傷的悲劇，而當時因為是訓練飛行，機上沒有攜帶任何武器，相關單位正在調查失事原因。

墜機影片也在近日曝光，從畫面可以看到，當時機場附近白茫茫的一片，不管是一旁的樹林或是機場跑道都被滿滿的白雪覆蓋，能見度也相當的低，戰機在不久之後出現，但是就在機輪大力著地之後，機身瞬間斷成兩半，隨後變成兩團火後直接解體，畫面十分驚悚。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。