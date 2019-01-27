菲利普親王寫信向骨折女道歉！　「下午陽光很刺眼」害翻車

▲ 菲利普親王在信中表示，當天近下午3點時，太陽很低、陽光很刺眼。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

高齡97歲的英國菲利普親王（Prince Philip）17日自駕休旅車時發生意外，整輛車側翻、玻璃碎裂，所幸沒有受傷。親王近日向在車禍中撞斷手腕的46歲女子費爾韋瑟（Emma Fairweather）道歉並祝她「早日康復」。他在信中表示，當天近下午3點時，太陽很低、陽光很刺眼，「在一般的情況下，我注意路況絕對沒有困難，但那天我沒看到來車，我對於這個後果非常懊悔。」

費爾韋瑟當天帶著9個月大的寶寶一同乘坐朋友的車，所幸孩子與朋友都沒受傷。上周，她告訴當地媒體，自己感覺被忽略了，因為都沒有收到任何道歉。如今，她表示，很高興菲利普親王終於有所回應了，「我認為他署名『菲利普』而不是正式頭銜真是太好了。」

▼ 長年與女王一同出席各種場合的菲利普親王於2017年8月正式退休。（圖／路透社）



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這封信的日期為1月21日，由《星期日鏡報》（Sunday Mirror）公開。菲利普親王寫道，「事故發生後我有些驚嚇，但我很高興你們沒有人受到嚴重傷害。當人群開始聚集時，當地警察建議我返回桑德令罕府（Sandringham House）。 我那時得知你手臂骨折了。我對這次受傷深感抱歉。」菲利普親王於2017年8月正式退休，卸下所有王室職務，由於年事已高，又動過大大小小的手術，當時有媒體誤報他「辭世」，引發軒然大波。據《衛報》報導，此次車禍兩天後，菲利普親王被目睹開著全新的一台Land Rover、沒繫上安全帶再次上路。