川普被笑是「史上最孬美國總統」　「#川普屈服」成熱門關鍵字

▲ 「#川普屈服」在推特上成為熱門關鍵字,許多揶揄的插畫也被瘋傳。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

美國聯邦政府部分停擺35天後,總統川普終於妥協,也簽署了讓政府運作3周的短期支出法案。川普與眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的纏鬥,這一回合由裴洛西得分。對此,許多保守派相當不滿。共和黨部落客柯爾特(Ann Coulte)嘲弄川普是,「史上最孬的美國總統」,福斯新聞主播道布斯(Lou Dobbs)則說,川普被裴洛西狠狠「鞭打」了一翻。

川普簽署的短期支出法案中,沒有包含他原本堅持的美墨邊境築牆預算。而「#川普屈服」(#TrumpCaved)瞬間在推特上成為熱門關鍵字,許多揶揄的插畫也被瘋傳。《華盛頓郵報》則以「川普輸了,句點」(Trump Lost. Period.)為標題指出,裴洛西兌現了承諾,而川普輸了。

▼ 不少人認為,川普與眾議院議長裴洛西的纏鬥,這一回合由裴洛西得分。(圖/路透社)



請繼續往下閱讀...

雖然部分的川普支持者相當氣餒,但還是有些人認為,他應該還有更大的計畫在進行中。在推特擁有許多支持者的川普鐵粉密契爾(Bill Mitchell)分析,川普正在創造一個雙贏局面,「他將得到圍牆,裴洛西則能夠說自己從未屈服於資助它。這就是偉大領導者的風範。」

此外,福斯電視節目主持人漢尼提(Sean Hannity)認為,川普手中還有牌。到時候只要宣布國家進入緊急狀態,就能取得美墨築牆經費,「順帶一提,那些認為川普總統屈服的人,你真的不知道我所認識的川普。他將以某種方式保護邊界。」

Think he's stupid enough to try this again in 3 wks? #TrumpCaved pic.twitter.com/5R4IvcMlBU