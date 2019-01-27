高速公路上「趴引擎蓋對嗆」！　時速112km阿伯雙腿晃呀晃

▲休旅車在高速公路狂飆，引擎蓋上竟然有人。 （圖／翻攝自推特@nicknbcboston）

國際中心／綜合報導

美國麻州高速公路25日竟出現有人趴在引擎蓋上，且當時休旅車正以時速112公里的速度狂飆，雙腿在高速下晃呀晃差點就要摔落，這一幕讓行駛在旁的駕駛全看呆，最後是在其他人合力勸阻下，才終於讓休旅車煞車。

據NBC News報導，白色休旅車駕駛是37歲的費茲傑羅（Mark Fitzgerald），當天和65歲阿伯卡姆羅斯基（Richard Kamrowski）在高速公路上發生小擦撞，雙方一言不合就開始對嗆。費茲傑羅隨後便氣沖沖的上車要離開現場，想不到對方竟然跳到他引擎蓋上，惡狠狠的瞪著並繼續叫罵。

費茲傑羅不甘示弱的踩下油門，任由阿伯搖搖晃晃的趴在車蓋上。其他駕駛撞連忙勸阻他停下，甚至有人掏槍出來命令立刻煞車，才順利阻止車輛繼續前進。

警方到場後將2人全都逮捕，休旅車駕駛費茲傑羅被依持危險武器攻擊罪送辦，趴在車蓋上的卡姆羅斯基則是危害公共秩序。卡姆羅斯基事後向媒體聲稱，對方根本是想謀殺他，儘管自己一直呼叫著把車停下，但駕駛仍「不斷加速、減速、加速、減速，想把我甩下車」。