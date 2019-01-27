南韓議員再提加重酒駕刑責　吊銷駕照期限最高「終生不得再考」

▲ 南韓警方夜間執法。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓飲酒風氣盛行，雖然代駕文化行之有年，酒駕釀禍案件仍層出不窮。2018年一起死亡車禍引起社會公憤，促使國會修法。俗稱「尹昌浩法」的新制上路後，酒駕者最高可處無期徒刑，卻再度爆出類似案件，甚至有已經被吊照的藝人犯案。議員因此再度提出修法，希望上修吊銷肇事者駕照的期限至最高永久不得再考。

執政黨共同民主黨議員宋基憲24日指出，酒駕再犯率高達45%，也有許多已經被吊銷駕照的駕駛酒駕上路釀禍，因此發起道路交通法部分修正案，旨在強化針對酒駕者、無照上路引發重大意外的酒駕者的懲罰，希望將吊照期限拉長。

根據宋基憲提出的修正案，酒駕致死者將被永久吊銷駕照，終身不得再考；酒駕初犯吊照3年，犯兩次以上者吊銷5年。此外，無照初犯自犯案當天起2年後才能再次考照，犯三次以上者則吊銷3年。

宋基憲表示，尹昌浩法實施後，酒駕案件並未減少，第二、第三名受害者不斷出現；為從根本解決問題、降低再犯率，必須盡快強化對酒駕及無照駕駛者的罰則。

此前，釜山一名服役中的22歲青年尹昌浩2018年9月趁中秋連假外出，卻在路邊無辜遭酒後開車的駕駛撞上，搶救至11月初仍不治。尹昌浩遭撞後，他同樣就讀高麗大學的朋友上青瓦台請願網站留言，要求嚴懲肇事駕駛，短短幾小時內就獲得數萬民眾同意，正黨議員夏泰京（音譯）因此發起酒駕處罰強化議案。

「特定犯罪加重處罰法修正案」2018年11月底通過，12月18日已經正式實施；「道路交通法修正案」則在12月初通過，預計今年6月25日起施行。新制上路後，因飲酒或藥物而危險駕駛致死的刑責自過去的1年以上徒刑上修至最低3年以上，最高無期徒刑；危險駕駛致傷者刑責也從過去的最高10年徒刑，得易科罰金500萬（約新台幣13.8萬）至3000萬韓元（約新台幣82.5萬），上修至1至15年有期徒刑，得易科罰金1000萬（約新台幣27.4萬元）至3000萬韓元。