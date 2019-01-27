一早2起槍殺案！路易斯安那州5人死亡　21歲嫌仍在逃

▲21歲嫌犯達庫塔（Dakota Theriot）。（圖／翻攝自推特／Scottie Hunter WAFB）

國際中心／綜合報導

美國路易斯安那州巴頓魯治（Baton Rouge）附近區域在26日早晨，連續發生兩起槍擊案，21歲的嫌犯達庫塔（Dakota Theriot）被指控，除了開槍殺害父母，還涉嫌到其他區域殺死另外3名被害者，其中至少有一名死者為他的朋友。調查人員現正試圖釐清槍擊事件被露的動機，同時也仍未將嫌犯逮捕到案。

根據《CNN》報導，位於巴頓魯治附近的利文斯頓（Livingston）和阿森松（Ascension），在26日早晨連續發生兩起槍擊案，其中3名受害者為43歲的比力（Billy Ernest）、20歲的薩姆（Summer Ernest）和17歲的坦能（Tanner Ernest），屍體於早上9點多時被發現，而兇嫌的50歲父母，凱斯（Keith Theriot）和伊莉莎白（Elizabeth）則是隨後在家中被發現殺害。

阿森松教區的警長偉柏（Bobby Webre）表示，這是他看過最嚴重的家庭暴力事件之一；26日早上時，有議員抵達達庫塔的家中，並向其父母告知他們的兒子被確定為另一起槍擊事件的兇手時，當時兩人還活著。

報導中指出，達庫塔被控犯有一級謀殺罪、非法使用武器以及家庭入侵罪，目前仍在逃，而調查人員則是試圖確定槍擊事件背後的動機。