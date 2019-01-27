狠父母拿「剪刀」把舌剪2半！　14月大嬰口內「缺一塊肉」慘遭虐

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

美國印第安那州一對夫妻日前將兒子帶往醫院，聲稱小孩因為反覆從床上掉下，造成舌頭被咬傷；不過在經過醫護人員檢查過後發現，這名14個月大的嬰兒的舌頭除了被「剪」成兩半之外，舌上還有一塊肉不見了，身上更充滿了瘀傷，陰囊也出現腫脹的狀況，嚴重懷疑是一起虐嬰事件，緊急通報警方處理。

根據外媒報導，該名14個月大的醫院日前在被送醫時，嘴巴裡有著嚴重的傷口，經過檢查後發現，不僅僅嘴巴裡的舌頭變成兩半，上頭的肉還硬生生的少了一塊，除此之外，他的身上還有許多大小不一的瘀傷，陰囊也呈現腫脹。

印地安納州當局稱，嬰兒的爸爸史考特（Scott Edwards）和媽媽柯塔（Holly Cota）表示，小孩是因為反覆從嬰兒床上掉下來，咬到舌頭才會受到如此嚴重的傷害，而小孩的生殖器會受傷則是因為，在跌到時撞到玩具箱。

不過根據醫生診斷，小男嬰舌頭上的傷口不可能是自己造成的，因為切口的方向不同於他的牙齒，而且傷口看起來很乾淨，沒有任何撕裂傷，這表明了傷害他的人應該是使用了某種工具，有可能是剪刀之類的東西；至於其他傷痕則被認為是遭受虐待而至，並非所謂的事故結果。

這對狠心夫妻的朋友聽聞消息後表示，對這起事件感到震驚而且反感，很心疼小孩會受到這樣的對待，而且沒有人代替這孩子說出停止，這讓他十分心碎。