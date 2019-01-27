凌晨購物遭「斧頭怪女」亂砍爆血！　衰男臉「摸會震動」慘動手術重建

▲阿瑪蒂凌晨拿斧頭在便利超商砍人。（圖／翻攝自www.change.org）

國際中心／綜合報導

32歲的澳洲男子來莫（Ben Rimmer）2017年1月時，於凌晨時分到一間便利超商買東西，但卻意外遇上一名跨性別人士阿瑪蒂（Transgender Amati）拿著斧頭，朝著他的臉上砍去，造成他的頭部從鼻子的部分被切開，當場爆血倒地不起，最後只能依靠整形手術重建臉。

根據外媒報導，26歲的阿瑪蒂患有毒癮跟酒癮，同時更服用抗憂鬱藥和變性激素，他在事發前曾在網路上留言寫道，「有一天，我要殺了很多人」，更傳了「我討厭其他人，大多數的人都應該死掉」的訊息，給曾經與他約會過的女性。

從監視錄影器中可以看到，阿瑪蒂手持一根長長的斧頭，看似相當平靜的走過商店前的路，等到進入便利超商後突然舉起斧頭，大力的朝著來莫的臉部砍下去，再對著一位剛結完帳的男士後腦進行攻擊，隨後大步離去。

整起事件發生的又快又急，遭到砍傷的來莫因為突如其來的衝擊，滿臉是血的倒在店內，而另一名男子則是跌坐在門外。來莫說，他的傷口位於鼻子和眼窩中間，差一點點的距離就會傷害到大腦，滿臉是血的模樣十分恐怖，他臉上的骨頭碎裂，用手觸摸的時候還能感受到明顯的震動，最後只能依靠整形外科進行重建臉的手術，更因為頭部受傷導致他無法記得所有的經歷；不過幸好他在攻擊的前幾秒鐘轉過身，才閃過了有可能直接朝後腦而來的攻擊。

報導中指出，在事發過後數小時內，阿瑪蒂被警方逮捕，一開始他還裝作若無的模樣，行徑十分囂張；他在日前接受澳洲法院審判，並因3項謀殺未遂罪嫌被判處9年的徒刑，其中非假釋期有4年半。