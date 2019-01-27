手機都是「去世兒」照片！心碎母包包遭竊　發文苦求：還記憶卡就好

▲卡拉跟帕特西里奧。（圖／翻攝自Facebook／Carla Romano）

國際中心／綜合報導

阿根廷一名媽媽卡拉（Carla Romano）近日透過社交媒體，希望能動用大家的力量，找到她被偷走手機中的「記憶卡」，因為裡頭存有她10個月大、因為心臟病而死去的小孩照片；傷心欲絕的她不求小偷將她的財物歸還，只希望能夠拿回這張載有許多珍貴記憶的記憶卡，懇切的模樣令人不禁動容。

根據外媒報導，卡拉日前與老公和4歲的兒子到雜貨店購物，等到她拿著東西坐上機車到達教堂時，才發現原本應該在身上的包包不見了，心急如焚的她透過臉書帳號，請求看到貼文的人幫她找回失蹤包包裡放有的手機。

卡拉表示，她的第二個兒子帕特西里奧（Patricio）只有10個月大，並且患有先天性心臟病，他在2018年時接受第三次的心臟手術，於5個月前因為身體不堪負荷而死亡。

在卡拉被偷走的包包裡，有一隻裝有記憶卡的手機，裡面滿滿都是小孩的照片；對她而言，這些照片很重要，因為她再也沒辦法拍攝這些照片了。卡拉說，現在的她只希望有一個機會能將記憶卡拿出，她可以把手機送給拿走的人，因為她只需要照片而已。