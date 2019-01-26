東京6藥廠＋1報社收「氰化鉀毒信」！　恐嚇將劇毒偽藥流入市面

▲東京多間藥廠和1間報社收到含有氰化鉀劇毒的恐嚇信。圖為警視廳2015年聯合反恐演習。（資料照／CFP）



國際中心／綜合報導

日本東京6間藥廠與《每日新聞》報社，25日分別收到封面寫上「內有氰化鉀」的恐嚇信函，信封內更有不明粉狀物，寄件人卻署名為以遭處決的奧姆真理教死囚麻原彰晃等教團幹部。警方鑑定結果，信封內粉末確實為劇毒氰化鉀，而大阪境內的製藥公司也收到了同樣的恐嚇信件。

根據共同社報導，警視廳表示，東京6家製藥公司和《每日新聞》社25日均收到裝有粉末和A4紙的信封。警方表示，粉末初步鑑定確實為氰化鉀，而紙張上寫有「將會製作摻入氰化鉀的假藥在市面上流通。2月22日以前，把價值3500萬韓元（約新台幣96萬元）的比特幣送來，否則悲劇將發生」等語。

警方表示，每一封信件的署名均不相同，包括已遭處決的奧姆真理教死囚松本智津夫（麻原彰晃）、奧姆真理教教團幹部、政治家、關西黑社會人士等姓名，住址寫得則是東京都內的拘留所或監獄地址。

警方透露，大阪府也有製藥公司收到相同恐嚇信，而所有的郵戳均為東京都內，此外，去年1月東京多間藥廠也收到恐嚇信函，警方正在調查其中有無關連性。《每日新聞》社長發言人表示，「已主動將郵件交給警方，此後也會全面協助調查。」